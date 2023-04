"Non mi aspettavo di essere esonerato"

Non ci sono ancora spiegazioni ufficiali al repentino cambio d’indirizzo della Valsa Group Modena riguardo l’allenatore della prossima stagione. Nessun dichiarazione ufficiale trapela e per ora le uniche frasi rilasciate sono quelle di Andrea Giani, che per altro ieri ha compiuto 53 anni, a volleyball.it, frasi intrise di rammarico e stupore per quanto accaduto: "C’è poco da dire su quanto accaduto – le parole del tecnico di Sabaudia, sulla panchina di Modena dalla stagione 20192020 – Volevano fare un comunicato congiunto, ma perché? Ognuno prende le proprie decisioni, non sono io il proprietario di Modena. La vera sorpresa è che mi è stato comunicato il 21 aprile, perché per il resto ognuno decide quello che vuole". Eppure la stagione, a detta di tutti compresa la presidente Giulia Gabana, il dg Andrea Sartoretti e il ds Alberto Casadei, era stata in linea con gli obiettivi se non addirittura superiore: "La nostra è stata una stagione straordinaria e sono contento di quello che abbiamo fatto. Poi le strade possono dividersi per tanti motivi. La società può avere i suoi, giusti o non giusti, non ho mai giudicato nessuno per questo. Mi piace essere giudicato per quello che faccio".

Sono modi e tempi ad aver lasciato di sasso Giani ma non soltanto lui: "Finito l’allenamento di venerdì mi è stata comunicata questa scelta da Sartoretti, poi ho parlato col mio staff, amici prima che collaboratori, infine sono salito in sede da Giulia Gabana, ma è stato un breve attimo. Tardi per fare un cambio di rotta, quando hai fatto una stagione come questa e hai già pianificato il futuro assieme". Mancano ancora le motivazioni. Cosa è successo in questi pochi giorni, dopo che Giani era stato confermato a tutti i livelli? Sicuramente le tempistiche fanno propendere per qualcosa di improvviso. La società voleva che il Play Off per il quinto posto fosse affrontato coi titolari per provare a vincerlo? Pesa il mancato utilizzo di Pope? Sono queste motivazioni sufficienti a un così repentino cambio di vedute? O è successo altro? Intanto si intensificano i rumors sulla successione: Angelo Lorenzetti rimane in pole position, anche perché non c’è nessuna conferma sul suo approdo a Civitanova (mentre è certa l’uscita da Trento per far posto a Fabio Soli), ma nelle ultime ore è diventata suggestiva anche l’idea di Bernardinho, di ritorno dal Brasile per un ultimo anno a sedersi sulla panchina per dirigere il figlio. Un Bruno che rumors di corridoio non danno affatto d’accordo sulla decisione presa dalla società. Infine c’è Andrea Anastasi, già libero da Perugia. La rosa di nomi è ormai ristretta a questi tre, più difficile pensare a Blengini o Cretu come alternative.

Alessandro Trebbi