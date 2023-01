"Non pensavo che la gara fosse così difficile"

Giani non se l’aspettava, lo ammette. "Mi aspettavo una partita complicata sicuramente, ne avevamo parlato, ma non così. In attacco in particolare chiudiamo con 21 murate subite e 15 errori, moltissimi. Quella è una grande responsabilità nostra: avevamo un set ai vantaggi da vincere, anche lì sui contrattacchi siamo stati poco lucidi. Poi molto brutto il terzo set e infine un quarto comandato per una parte ma passato di colpo dall’avere due-tre occasioni belle a prendere tre murate". Zero punti in classifica fanno male, nella sera in cui cade la Lube, e il Giangio concorda: "Almeno un punto, stante la situazione, ci tenevamo a farlo. Sarebbe stato importante e anche utile. Ci dispiace, però questo è il campionato: se vuoi stare lì in alto devi sempre avere la forza per cambiare la partita, per risolvere un set partito male".

Sul banco degli imputati finisce la prestazione della squadra e, con essa, anche la cosiddetta panchina corta, ma Giani non ammette alibi: "Quella dei pochi cambi è una condizione che conosciamo da inizio stagione, non deve essere una scusante. Bisogna che in una partita come questa, ad esempio, Earvin che è un giocatore d’esperienza trovi altre vie e non solo tentativi d’attacco risolutivi. A volte basta poco per raddrizzare la partita e fare un punto: abbiamo avuto ben due occasioni, nel secondo set e nel quarto".

Rinaldi invece merita gli applausi per la prestazione complessiva e anche per la crescita dimostrata da inizio stagione: "Tommaso è uno che sa stare in campo" conferma Giani; "è un giocatore che trova risorse in tante condizioni, è importante, è fresco, gioca sempre e con continuità. Tuttavia il nostro è un gioco di squadra, non può basarsi sulle individualità. Stasera abbiamo avuto fasi in cui siamo stati in partita, altre no. Ora affrontiamo una settimana-tipo nella quale possiamo anche mettere a posto un po’ di cose e provare a ripartire".

f. m.