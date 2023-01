"Non possiamo fidarci di questo Carpi"

Quando c’è una ripartenza per il Carpi negli ultimi due anni c’è sempre di mezzo il Mezzolara. Una coincidenza che si ripete anche in questo 2023 per i biancorossi, che domenica saranno di scena a Budrio contro un avversario che nell’estate 2021 tenne a battesimo in Coppa il neonato Athletic e che a settembre 2022 il nuovo Ac Carpi ha affrontato nelle prime due gare ufficiali di Coppa e campionato. Una sfida tutta in salita per la squadra di Contini, contro un avversario che nelle ultime 8 gare (quelle della crisi biancorossa con appena 7 punti) ha viaggiato a 2 di media a gara (16 punti con 4 vittorie e 4 pari) agganciando Calanca e soci al 5° posto e che nel fortino dello "Zucchini" – unico ancora imbattuto del girone come lo stadio della Giana con 5 vittorie e 5 pari – non perde da 7 mesi, da quell’1-5 con la Tritium del 22 maggio scorso che permise proprio al Carpi di Bagatti di mettere la freccia all’ultimo assalto togliendo ai bolognesi il pass playoff. "Siamo davvero orgogliosi di questo girone di andata chiuso a 30 punti – racconta il ds Max Calzolari, la "mente" da una vita dei biancazzurri, al via in D per il 19esimo anno di fila – al fianco di tante corazzate. Dopo l’ottimo campionato scorso non era facile riconfermarsi, ma soprattutto negli ultimi 2 mesi la squadra ha girato a mille. Ora ci attende un avvio d’anno tremendo con Carpi, Pistoiese e Giana: all’andata abbiamo colto un solo punto in queste 3 gare, anche se meritavamo di più". Calzolari non si fida della crisi del Carpi e sa quanto possa dare, anche solo mentalmente, l’arrivo di un nuovo allenatore. "Francamente non mi aspettavo la frenata del Carpi – racconta – l’avevo affrontato due volte a settembre e mi aveva impressionato per solidità, poi dopo la vittoria con la Giana pensavo che potesse essere addirittura la favorita. Ovviamente da fuori è difficile dare delle spiegazioni, ma non ci illudiamo, ci aspetta una gara tosta contro una squadra che vorrà dare un segnale".

Per Calzolari la corsa alla C, nonostante il +11 della Giana sul 2° posto, non è già segnata. "Il girone di ritorno è sempre un campionato a parte – ricorda – le squadre cambiano col mercato, la sosta può fare il resto. Fin qui la Giana è stata l’unica a mantenere la continuità, se terrà questo passo nelle prossime 19 gare allora ci sarà solo da togliersi il cappello. Ma penso che il Carpi, come le altre, non sia fuori da giochi. Saranno decisive le prime 4 gare del ritorno, lì le inseguitrici manderanno i segnali alla Giana. Facendo questo girone da oltre 20 anni (sorride, ndr), ne ho viste di tutti i colori: nel 2016-17 il Ravenna, che fra l’altro aveva proprio Matteo Sabbadini come d.s., era dietro a Imolese e Delta a fine andata ma fece una rimonta clamorosa conquistando la promozione".

Davide Setti