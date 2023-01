"Non sottovalutiamo il Cosenza"

C’era Mario Gargiulo in piazza XX Settembre con i tanti tifosi canarini, accorsi allo stand del Modena in occasione della fiera di Sant’Antonio. Ad attenderli, le due Coppe portate a casa lo scorso anno, campionato e Supercoppa, con le quali hanno potuto scattare una foto con il centrocampista di Tesser tornato a parlare di Frosinone: "Ci aspettavamo un avvio di girone di ritorno così difficile - ha detto Gargiulo - il Frosinone è in testa alla classifica e siamo andati allo Stirpe a giocarcela, facendo un buon primo tempo. Peccato aver preso il primo gol e subito dopo il secondo, avrebbe potuto tagliarci le gambe ma abbiamo reagito. Chi è subentrato ha fatto molto bene, abbiamo trovato il gol e cercato di pareggiarla. Sarà un campionato difficile, la classifica è corta e siamo lì, ci faremo trovare pronti". A partire dalla gara interna con il Cosenza, all’apparenza dal pronostico facile ma così non può essere: "Dobbiamo avere rispetto di qualsiasi squadra, il Cosenza ha fatto degli acquisti e si vorrà far trovare pronto - ha continuato - Noi dobbiamo pensare al risultati più positivo possibile. Il campionato di B è questo, mi ha sempre insegnato che le novità sono dietro l’angolo e le sorprese pure. Servono più punti possibili".

Un lungo infortunio per Gargiulo, da poco rientrato a pieno regime e la sua assenza si è spesso sentita: "Non mi aspettavo un avvio così, l’infortunio mi ha frenato. Tre mesi sono stati difficili da superare, grazie al professor Benassi abbiamo accorciato i tempi e ora sono pronto per aiutare la squadra".

a. t.