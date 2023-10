"Non vedo l’ora di iniziare, ma serve pazienza"

L’esordio al PalaPanini da primo allenatore sarà un’esperienza unica, irripetibile per un giovane coach nato a Modena, cresciuto a Modena, fattosi le ossa e l’esperienza con l’ultimo allenatore capace di vincere a Modena e ora tornato a casa per l’incarico più bello e forse, qualche mese fa, inaspettato. "Quando si accenderanno le luci del PalaPanini proverò un brivido" racconta Francesco Petrella, che poi parla del match che oggi alle 15:45 sancirà l’esordio in SuperLega della sua Valsa Group, contro Milano.

Petrella, una lunghissima attesa?

"Non vedevamo l’ora di iniziare perché sono già passati due mesi dal ritrovo per la preparazione. I ragazzi vogliono cominciare a giocare, ma anche l’ambiente".

Che gruppo e che squadra ha in mano? E che rapporto ci sarà con la città?

"Modena sarà una squadra che avrà bisogno di tempo per conoscersi e per scoprirsi, non solo in campo ma anche coi propri tifosi. La presentazione di giovedì per alcuni è stato il primo assaggio di ciò che sono la passione e la relazione profonda tra ambiente e squadra, un assaggio vero di come si vive la pallavolo sotto la Ghirlandina. Siamo la squadra della città, dovremo essere bravi a coltivarli in campo".

Vi allenate a ranghi completi soltanto da una settimana, come avete organizzato il lavoro?

"Non volevamo consumare troppo fisicamente i nazionali, che sono stati all’opera e sotto stress per tanti mesi. In questa settimana al completo abbiamo cercato di giocare il più possibile, dando poche indicazioni ma provando bene quei pochi schemi. Siamo giovani, per questo dico che ci sarà bisogno di tempo".

Juantorena, che giocatore ha trovato e come gestirà la competizione tra gli schiacciatori?

"Dal mio punto di vista è una fortuna avere ragazzi e uomini di questo spessore che si giocano il posto, per fare un esempio Juantorena e Stankovic sono stati molto importanti nella preparazione a livello umano. Se poi ci concentriamo su Juantorena è un campione che ha vinto di tutto e saprà mettere a disposizione il suo talento, al servizio della squadra".

Di Milano, cosa ci racconta?

"Affrontiamo una squadra che è insieme per la maggior parte da uno o due anni, sono più preparati a giocare insieme, hanno meccanismi più oliati. Piazza è un allenatore che sa dare stile aggressivo alle proprie squadre e in questi anni ha fatto ottime cose da coach. Dovremo rimanere attaccati nel punteggio e insidiarli".

E di Francesco Petrella all’esordio da head coach, cosa ci racconta?

"Ho grande emozione ma anche molta adrenalina e carica, non vedo l’ora di iniziare il campionato. Sono concentrato su di noi però, sul giorno per giorno, poi chiaro che l’ingresso al palasport oggi sarà qualcosa di unico".

Alessandro Trebbi