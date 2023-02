Nonantola: Lusso, addio panchina

E’ durata appena 2 settimane l’avventura di Emanuele Lusso sulla panchina del Nonantola, impegnato nella lotta salvezza di Serie C2. Il tecnico pugliese era arrivato il 10 febbraio dopo l’addio consensuale da coach Govoni e aveva debuttato vincendo la sfida salvezza col Bondanello per 2-1, scavalcato al penultimo posto, poi sabato invece è arrivato il ko per 4-1 sul campo dell’Eclisse e ieri la società ha annunciato la chiusura del rapporto, con la squadra affidata a Paolo Temperato, che finirà la stagione come giocatore-allenatore. Intanto in Coppa di Serie D saranno gli imolesi del Campanella l’avversario nei quarti dell’Emilia Futsal.