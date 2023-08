Notari deve fermarsi, sponsor a Castelfranco

Sarà un’estate particolare quella di Fabio Notari, la prima per il bomber classe ’90 senza un ritiro da vivere. "Nei giorni scorsi mi si è riacutizzato un dolore alla spalla – spiega l’attaccante ex Formigine e Cittadella – che l’anno scorso alla Piccardo mi aveva fatto saltare una gara e così non ho avuto scelta, dovrò risolvere il problema per poter tornare al 100%. Dopo la visita ho chiamato per correttezza le società che mi avevano contattato, Bagnolese, Correggese e Fabbrico, comunicando loro la decisione che sono stato costretto a prendere". Intanto il Castelfranco annuncia l’ingresso dell’imprenditore Francesco Iaquinta come nuovo main sponsor, con Giuseppe Saponara che ricoprirà il ruolo di consigliere.