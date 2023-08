Novità, c’è la United

Nasce una nuova franchigia nel futsal modenese, che dopo aver "perso" il Cus MoRe in C2 saluta l’arrivo dello United Carpi, pronta alla prima storica apparizione in Serie D che avrà dunque al via la Virtus Cibeno del riconfermato coach Luca Martinelli e lo United. Una grande novità per il club del presidente Francesco Malagola, che in 11 anni è salito nel calcio a 11 dalla Terza categoria alla Promozione. La squadra è composta dal gruppo "storico" dei Green Wallera, ex Csi di Carpi, ma una parte del gruppo già l’anno scorso si era misurato in D giocando con la Virtus Cibeno. "Da tempo volevamo affrontare questa avventura – spiega il ds Francesco Longobardi, che sarà anche giocatore – ma l’anno scorso non avevamo ancora le forze. Per questo vogliamo ringraziare la Virtus Cibeno per l’opportunità. Ora grazie alla United abbiamo dato il via a questo nuovo progetto, che ha vuole essere duraturo nel tempo. Che campionato mi aspetto? La D è complicata, penso che per noi questo sarà un anno di transizione". Il nuovo United Carpi Futsal si radunerà lunedì e si allenerà per la preparazione sul sintetico all’aperto di San Marino, poi durante l’anno giocherà le gare casalinghe al venerdì sera alla Fassi di Carpi. In attesa di annunciare i 5-6 nuovi innesti già definiti, nel gruppo storico ex Green Wallera oltre a Longobardi ci sono i gemelli Giacomo e Gabriele Gramantieri poi Birkan Kayadibi, Riccardo Grazian e Francesco Lugli, a cui si aggiungono Fabio Negrelli e Nicolò Gilioli. SERIE C1. Due nuovi annunci in casa Montale: dal Cus More arriva il laterale classe ’91 Lorenzo Manca, coi "cussini" negli ultimi due anni, ex Verona, Sanve Mille e Conegliano, mentre è stato rinnovato con l’Olimpia Regium il prestito del pivot 2003 Alessandro Bizzarri.

SERIE C2. Come anticipato, il nuovo coach è Ermes Bianchi, ufficializzato ieri dal club nonantolano che lunedì ha cominciato la preparazione.

Davide Setti