Nuoto, il trofeo Città di Sassuolo

È in programma domenica, presso la Piscina di Sassuolo, l’ottava edizione del ’Trofeo Città di Sassuolo’, cui prenderanno parte 29 società provenienti da diverse regioni italiane. Gli atleti iscritti sono 590: la macchina organizzativa (Team Nuoto Modena, Nuoto Club Sassuolo, Olimpia Vignola e Nuova Sportiva) già in moto. La vasca sassolese da 25 metri a 8 corsie vedrà sfidarsi le categorie Ragazzi e Assoluti. Il Trofeo Città di Sassuolo va alla società che ottiene i migliori punteggi di tutte le gare, mentre alla società che vince la categoria Ragazzi si assegna il Trofeo Orestina Zazzarini, istituito in memoria di una colonna portante del Nuoto Sassuolo, scomparsa nel gennaio dell’anno scorso.