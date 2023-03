Obiang, ecco il rinnovo: neroverde fino al 2025

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

"Stiamo parlando: con questa maglia addosso ho ancora parecchie cose da fare". Ci rispose così, Pedro Obiang, quando a fine gennaio gli chiedemmo del suo contratto, in scadenza il prossimo giugno. Evidentemente il centrocampista spagnolo e il Sassuolo si sono effettivamente parlati se è vero che, a due mesi da quell’intervista, ieri è arrivata l’ufficialità del rinnovo contrattuale che fa di Obiang un calciatore neroverde fino (almeno) al 2025. ‘Avanti insieme’: con queste parole il sito ufficiale della società neroverde celebra la circostanza, mentre le dichiarazioni di Obiang, fresco 31enne, lo raccontano "molto contento di annunciare che continuerò a vivere i miei sogni con la famiglia del Sassuolo: conto di ripagare la fiducia che mi è stata accordata con questo rinnovo". Nessun dubbio che sarà di parola, Pedro Obiang, la cui parabola stagionale non è dissimile da quella dei neroverdi di Dionisi. Rientrato questa estate nei ranghi dopo una lunghissima assenza dovuta a problemi cardiaci che lo fermarono per oltre anno alla fine della stagione 202021, Obiang si è faticosamente riaffacciato alla prima squadra in estate, ma la rincorsa è stata lunga: appena 150’ in campo, sparsi su 5 gare, nelle prime 16 giornate stagionali, ben 560’, distribuiti su 10 partite, nelle ultime 11 a suggerirne un’affidabilità che nemmeno la lunghissima sosta cui Obiang è stato costretto ha mai messo in discussione. "Quando sei costretto a fermarti così a lungo, fai i conti con tante cose che quando giochi valuti in modo diverso: non è stato semplice, e a lungo non mi sono sentito un calciatore, anche perché ogni volta che sembrava dovessi rientrare la data si spostava in avanti", raccontò a gennaio, quando ormai tuttavia il peggio era alle spalle. Il Sassuolo, reduce dal pareggio di Monza, aveva appena spiccato il volo, Obiang anche: arrivò in neroverde dal West Ham nell’estate del 2019, fortemente voluto da De Zerbi, e la sua esperienza è stata utile tanto al tecnico bresciano quanto sta risultando determinante nell’economia del gioco del secondo Sassuolo di Dionisi. Il rinnovo è una logica conseguenza di quanto Obiang ha dato, in queste stagioni, alla causa neroverde anche in termini di dedizione e professionalità e, perché no, anche un premio per non essersi arreso.