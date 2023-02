"Obiettivo playoff? L’importante è trovare continuità"

E’ stato un Luca Magnino fiducioso quello che si è visto lunedì sera su Trc alla trasmissione "Gialli di sera" condotta da Paolo Reggianini. Ha parlato anche di futuro immediato e obiettivi: "Playoff? La strada è questa, dobbiamo continuare così con questa mentalità. È un campionato talmente equilibrato – ha dichiarato – che basta pochissimo per scalare o perdere due posizioni. Queste tre partite ci hanno dato certezze, sappiamo di potercela giocare con tutti. Ma è la continuità a fare la differenza, il primo obiettivo che ci siamo posti è il più importante: la salvezza. Squadra più forte incontrata? Il Venezia, sta faticando ma ha una squadra forte e competitiva, che ci ha messo in difficoltà". Un elogio all’ambiente: "Non è mai stato così facile entrare in un gruppo, grazie ai ragazzi e ai risultati sono entrato in una macchina perfetta. Cibo? Qui si mangia benissimo, le prime due settimane ho dovuto provare tutto, era dura perché nel frattempo si giocava! L’aperitivo con gnocco fritto e tigelle è tanta roba".