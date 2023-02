Squadra che vince, non si cambia. Verso Brescia, il Modena lavora per confermare la prestazione di venerdì scorso con il Cagliari e proprio per questo il tecnico pensa solo ad un paio di accorgimenti. In particolare, viene facile pensare che verrà offerto un posto a centrocampo ad Artur Ionita. Il moldavo si è inserito bene nei sistemi di Tesser e vola verso la prima da titolare, in un reparto dove naturalmente ci sarà Gerli e dove si candida nuovamente Andrea Poli nel ruolo di interno. Dietro appare difficile smuovere la coppia Cittadini-Pergreffi, anche Ponsi e Oukhadda guidano le gerarchie sulle fasce. Davanti, la piccola modifica potrebbe vedere Tremolada riguadagnare la titolarità nella staffetta con Giovannini. Nessun dubbio sull’impiego di Falcinelli e Diaw a guidare l’attacco.