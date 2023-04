Occhi puntati sulla Challenge Cup Girone all’italiana, solo andata

Manca solo la sfida tra Padova e Taranto, che si gioca stasera alle 20.30 alla Kioene Arena, per sapere chi oltre alle eliminate ai quarti di finale disputerà il gironcino che qualifica alla Challenge Cup 2023-2024. Una competizione che Modena ha già vinto nella stagione 2020-2021, ottenendo poi una wild card per la Coppa Cev. È questo l’obiettivo della società gialloblù, che comunque chiederà alla Cev una wild card anche in caso di mancata qualificazione alla Challenge, in quanto società detentrice del titolo: difficile che la Cev accetti, visti i precedenti. La formula sarà quella classica: un girone all’italiana con partite di sola andata (quindi ogni club osserverà un turno di riposo) con prima giornata il 16 aprile, domenica prossima, e ultima giornata domenica 30 aprile. Le teste di serie hanno garantite tante partite in casa quante squadre hanno sotto di loro. Per spiegarsi meglio: nel girone Perugia dovrebbe giocare sempre in casa, in quanto vincitrice della regular season, Modena dovrebbe giocare in trasferta soltanto il match al Palabarton, disputando le altre tre partite tra le mura amiche del PalaPanini. Domenica 7 maggio si giocano in gara unica le semifinali, sabato 13 maggio sarà la volta della finalissima che decreterà l’accesso alla Challenge Cup.

Come giocherà Modena questa competizione? Difficile da dire: è vero che ci sono atleti come Rousseaux, Marechal, Krick, Bossi, Sala o Salsi che hanno giocato molto meno in stagione e si meritano spazio, ma è anche altrettanto vero che i primi tre, ad esempio, non faranno più parte della rosa della Valsa Group il prossimo anno. Cosa deciderà Giani?

LE SEMIFINALI SCUDETTO. Intanto giovedì inizieranno le sorprendenti semifinali scudetto. Lube-Milano si giocherà all’Eurosuole Forum alle ore 20:30, stesso orario ma PalaTrento per Itas-Gas Sales.

COPPA CEV IN COMUNE. Oggi la squadra verrà ricevuta in Comune dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli e dell’assessora Grazia Baracchi, un omaggio della città per la conquista della Coppa Cev avvenuta mercoledì scorso. L’incontro è alle 14.

a.t.