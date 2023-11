Oggi alle 15 le neroverdi cercano il bis. Obiettivo: battere il Milan per agganciarlo

Dopo l’acuto raggiunto contro il Napoli che è valso la prima vittoria stagionale, il Sassuolo Femminile cerca il bis, ancora in trasferta, questa volta contro i rossoneri del Milan. Si gioca oggi pomeriggio con fischio d’inizio alle ore 15, al Vismara: il tecnico neroverde Ganpiero Piovani chiede altre risposte alla sua squadra, che in caso di vittoria aggancerebbe proprio le rossonere a quota 7 avvicinando la zona che conta della classifica. Contro il Sassuolo ‘remano’, tuttavia, i precedenti che l’altra metà de cielo neroverde cercherà di sovvertire: il Milan ha perso solo una delle nove partite giocate contro il Sassuolo e quella neroverde è l’avversario contro il quale le rossonere hanno vinto di più. LA GIORNATA Roma-Napoli Femminile; Milan-Sassuolo; Sampdoria-Fiorentina; Inter-Pomigiano Femminile; Come Femminile-Juventus. LA CLASSIFICA Roma 18 p.ti; Juventus 15; Fiorentina, Como Femminile 13; Inter 10; Milan 7; Sampdoria 6; Sassuolo 4; Pomigliano Femminile 1; Napoli 0.

s. f.