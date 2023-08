Oggi assegnati i numeri ai giocatori

Prosegue la preparazione del Modena in vista della gara di Coppa Italia di domani sera a Marassi contro il Genoa, che sarà diretta da Aureliano di Bologna. Curiosità, il fischietto felsineo diresse la gara dei 32esimi di finale anche nella passata stagione, quando i canarini sconfissero al Braglia il Sassuolo per 3 a 2. Anche ieri Paolo Bianco ha sottoposto il gruppo a una doppia seduta, tra video, lavoro in palestra ed esercitazioni tecnico tattiche al campo Zelocchi. Oggi, a margine della conferenza stampa pre gara del tecnico gialloblu, prevista per le 12-30, verrà diramata la lista dei convocati (sicuramente out gli acciaccati Ponsi e Bozhanaj e lo squalificato Magnino), e verranno comunicati i numeri di maglia che i calciatori avranno per tutta la stagione. Ieri intanto una rappresentanza dei calciatori del Genoa ha incontrato i tifosi al Porto Antico, per festeggiare il record di abbonamenti venduti, che hanno abbondantemente superato quota 25mila.