Oggi gare in città, a Maranello e a Savignano

Il Criterium regionale per master Parco Enzo Ferrari a Modena ed i Giovanissimi a Maranello sono gli appuntamenti del giorno della Liberazione nel modenese, mentre a Roma, nel Gran Premio Liberazione saranno in gara Luca Paletti e Stefano Masoni, con gli esordienti impegnati a Savignano sul Rubicone. Con l’organizzazione dell’Uisp Modena sul circuito cittadini di Viale Italia e Via Emilia Est di km.2,7 da ripetere a seconda delle categorie, le gare scatteranno alle ore 8,30 con gli M7 -M8 e le donne, per concludersi alle 11 con le categorie Elite. A Maranello i Giovanissimi saranno in gara dalle ore 10 sull’anello stradale del Parco 2 in Via Tito Speri con l’organizzazione della Ciclistica Maranello. Gli esordienti capeggiati dal campione regionale Marcello Pelloni (Cicl.Maranello) gareggeranno in quel di Savignano sul Rubicone. Ieri nel G.P.Liberazione a Roma per juniores il carpigiano Franco Cazzarò ha concluso al 12° posto.Il professionista Luca Paletti dopo il Liberazione a Roma domani volerà a Budapest assieme agli altri rider della Bardiani CSF Faizanè per corsa a tappe di quattro giorni.

Andrea Giusti