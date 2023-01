Oggi il Bologna sarà a Udine senza Arnautovic

Contro l’emergenza e contro la storia: oggi la sfida del Bologna di Thiago Motta a Udine è doppia. L’emergenza dice che affrontare una squadra fisicamente e caratterialmente tosta come l’Udinese di Sottil senza i tre rossoblù più di ‘garra’, ovvero Arnautovic (infortunato), Medel e Dominguez (entrambi squalificati), è già una partenza ad handicap. Se la difesa viaggia verso una conferma obbligata in blocco, l’attacco ancora una volta poggerà sulle spalle del centravanti di fortuna Sansone: Orsolini agirà sulla destra, Aebischer (o Soriano) sulla corsia opposta, mentre fa un po’ di rumore l’esclusione di Raimondo, che Motta ha preferito dirottare in Primavera nonostante l’indisponibilità di Arnautovic e Zirkzee.

Ma è in mezzo al campo che oggi due rossoblù si giocano una chance importante: i titolari annunciati Schouten e Moro. Schouten nelle ultime 8 partite di campionato ha fatto il titolare una sola volta: il 9 novembre al Meazza, nel giorno del cappotto (1-6) con l’Inter.