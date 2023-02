Oggi la Modenese non può fallire

Si apre oggi con 7 anticipi (ore 15) il fine settimana dei dilettanti. In Eccellenza gara da non fallire per la Modenese (pur con tante assenze, vedi sotto), che cerca un successo per uscire dalla zona playout (salvezza diretta a -2) sul campo del Campagnola ultimo (un solo successo nelle ultime 18 gare per la truppa di Ferraboschi) che a -12 dai playout è a un passo dalla retrocessione. In Promozione "C" il Camposanto in crisi (3 ko di fila) gioca a Bologna sul campo del Fossolo (Felsina sintetico) che lo segue a -3 appena fuori i playout. In Prima "D" c’è il derby salvezza Consolata-Junior Fiorano (fioranesi a +3 appena fuori i playout), poi in Seconda "E" Fellegara-Le Veloce, in Seconda "F" Mirandolese-Saliceta, in Terza "A" Al. Palafitta-Zocca e in. Terza "B" Robur La Pieve-Limidi.

Eccellenza. Dopo l’anticipo di oggi a Campagnola, domani (14,30) si completa l’8^ di ritorno: ecco i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi. Campagnola-Modenese (oggi) 2. Pittalis alle prese con tante assenze: out Silipo per squalifica, i due Borghi, Lazzaretti e Lusvarghi per infortunio, Agrillo per motivi personali e in dubbio Serroukh e Battaglia. La Pieve-Boretto 1. Nonantolani senza l’infortunato Guerzoni. Fidentina-Castelfranco X2. Solita emergenza per la seconda della classe (-5 dal Borgo) che non ha Hajbi e Tesa squalificati, i lungodegenti Palmiero, Mantovani e Nait, oltre a Gibertini (al massimo in panchina), mentre può recuperare dalla febbre Boccalupo. Vignolese-Nibbiano X. Rossoverdi privi di Dardani infortunato nello scontro diretto salvezza con i piacentini che inseguono a -1. Castelvetro-Borgo 2. Contro la capolista che viene da 9 vittoria consecutive mister Domizzi (in serie utile da 6 gare con 14 punti) è privo di Marconi squalificato e Poligani. Formigine-Sasso Marconi 1. Sarnelli al completo. Cittadella-Rolo 1X. Dopo il colpo di mercoledì che è valso il -3 dal 2° posto nella Cattani band assenti Cinquegrano, Cannoni e Parisi.

d.s.