Oggi sette anticipi, spicca il derby al Ferrarini

Un succulento sabato lancia la prima domenica del 2023 piena per i dilettanti, che fra oggi e domani tornano in campo anche dalla Promozione alla Terza. Oggi sono ben 7 gli anticipi (tutti alle 15) in campo. In Eccellenza spicca il derby del "Ferrarini" fra la capolista Castelfranco, che cerca l’allungo per 24 ore sul Borgo San Donnino (domani a Traversetolo), e la Vignolese in lotta playout. In Promozione "C" si gioca il derby della Bassa fra il Camposanto (+2 sui playout) e il Cavezzo penultimo, che schiera l’ex El Madi. In Prima "D" la Virtus Cibeno cerca punti salvezza a San Martino in Rio, in Seconda "E" La Veloce penultima riceve a Fiumalbo l’Audax (-3 dai playoff), in Seconda "F" mister Giuliano Accorsi debutta sulla panchina del Baracca beach ultimo ospitando a Sorbara la Villadoro quarta della classe, in Terza "A" c’è Terre di Castelli-Madonna di Sotto e in Terza "B" Novese-Cognentese.

Eccellenza. Domani per la 3^ di ritorno in campo le altre 5 modenesi col derby salvezza del "Morselli" fra Modenese e Castelvetro sotto i riflettori. Ecco i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi. Castelfranco-Vignolese (oggi) 1X. Lunga lista di acciaccati per mister Fomtana (squalificato) che spera di recuperare Bertetti, Tesa, Posponi, Hajbi, Barani e Palmieri, infortunato Nait. Nei rossoverdi mancano Incerti e Pescatore. Anzolavino-Formigine X2. Verdeblù a caccia della seconda vittoria di fila senza bomber Habib squalificato, Iattici ko e col dubbio di Ashong. Modenese-Castelvetro 1. I gialloblù di Pittalis con tanti problemi (out Stefano Borghi e Longu per squalifica, Alessandro Borghi infortunato e in dubbio Lusvarghi) cercano il sorpasso sul Castelvetro che si presenta a +2 e al completo. Nibbiano-La Pieve (a Piacenza) 1. Per mister Barbi squalificato Diallo, infortunato Teocoli Castellana-Cittadella 2. La squadra di Cattani scivolata a -5 dalla vetta al completo per la trasferta piacentina.

Davide Setti