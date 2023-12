Oggi tre anticipi, Nextgen cerca l’acuto

L’ultimo week end del 2023 dei dilettanti si apre oggi con 3 anticipi (ore 15) che riguardano le modenesi. In Promozione profuma di playoff il derby fra Sanmichelese e Cdr, coi sassolesi sesti che inseguono gli orange quarti a -1. Alle 17,30 a Castelvetro la Nextgen penultima riceve il Vezzano appena uscito dalla zona calda, mentre in Prima "D" il Maranello terzo a -8 dalla vetta riceve la Consolata, decimata dalle 44 giornate di squalifica rimediate dopo la sfida con il Monteombraro.

Mercato. In Seconda la Carpine ha chiuso con l’attaccante 2003 Pasquale D’Angelo (ex Solierese e Mirandolese) che arriva dalla Cabassi. Il nuovo allenatore del Saliceta è Giuliano Dotti, ex Fellegara e Fortitudo e dal Corlo arriva il difensore ’98 Ghirardelli.

Eccellenza. Domani (14,30) in campo l’ultima di andata di Eccellenza che assegna il titolo d’inverno con Cittadella (37 punti), Correggese (35), Castelfranco e Terre di Castelli (34) tutte in lizza. Ecco i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi per le modenesi. Terre di Castelli-Cittadella X2: la squadra di Salmi si presenta alla super sfida al gran completo (debutta Guidone), in casa oronero out Uhunamure, Massari, Operato e Iori, in dubbio Stanco (polpaccio) e Dembacaj (influenza). Formigine-Correggese X2: la squadra di Sarnelli, salita a +2 sui playout con le ultime gare (3 vittorie in 5 partite), deve fare a meno di Marverti che si è fermato per una distorsione al ginocchio, Mondini è sfebbrato e può debuttare anche Zito che è stato tesserato. Brescello-La Pieve 1: trasferta delicata per la truppa di Rosi che non ha lo squalificato Guerzoni e l’infortunato Pederzani, torna Lo Bello, è stato invece svincolato Cirasella. Faro-Castelfranco 2: a Gaggio mister Cattani cerca la settima vittoria di fila con una lunga lista di assenti, visto che Mantovani (starà fuori almeno un mese per un ko alla caviglia), Bertetti ha subito una botta al piede e Fiorentini è stato ingessato al malleolo (stop di 25 giorni), dovrebbero invece recuperare gli acciaccati Savino, Laruccia e Barbolini.

Promozione. Questi pronostici di Corrente: Sanmichelese-Cdr Mutina (oggi) X, Nextgen-Vezzano (oggi) X2, Castelnuovo-Camposanto X, Fiorano-Quarantolese 1X, United Carpi-Castellarano 1X, Vianese-San Felice 1, Cavezzo-A. Montagna 1.

Davide Setti