Ogunseye a Cesenza per le visite mediche

Tra sedute video, palestra ed esercitazioni tecnico tattiche, prosegue il percorso di avvicinamento del Modena al primo appuntamento della stagione, venerdì in Coppa Italia a Marassi contro il Genoa (ore 21). Sono disponibili i tagliandi del settore ospiti, al prezzo di 15 euro, acquistabili on line al link www.genoafc.vivaticket.it oppure nelle ricevitorie abilitate. Mercato. Roberto Ogunseye è a Cesena per le visite mediche e per definire il contratto, e la società bianconera valutando l’acquisizione a titolo definitivo. Mosti invece continua ad allenarsi con il Modena, ma il Cesena stringerà i tempi anche per il trequartista.