Ogunseye e Mosti Con il Cesena è fatta

Il mercato in uscita del Modena entra nella sua fase più calda e a pochi giorni dal passaggio a Cesena di Matteo Piacentini (contratto al 2026), anche Roberto Ogunseye e Nicola Mosti sono pronti a sbarcare in Romagna. Per Ogunseye è ormai tutto fatto: l’attaccante classe ’95, mandato l’anno scorso in prestito al Foggia (11 reti per lui e finale playoff persa), oggi è atteso per sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto a titolo definitivo.

La cessione di Stiven Shpendi all’Empoli ha sbloccato il tassello che ancora mancava e porterà soldi freschi nelle casse cesenati per investire anche sulla seconda operazione col Modena, quella per Nicola Mosti che ha preferito il Cesena all’Entella e approderà in Romagna con la formula del prestito, anche se mancano da definire gli ultimi dettagli col giocatore, mentre col Modena la strada è segnata. Due uscite che erano nell’aria, anche se Ogunseye non si è mai allenato col gruppo gialloblù, mentre Mosti pur non avendo preso parte alle amichevoli era sia a Fanano che a Dimaro con la rosa di Bianco. A breve poi le uscite potrebbero diventare tre, visto che Marco Armellino ha ormai le valigie in mano: il centrocampista campano, che non ha preso parte come Ogunseye al ritiro, sembrava a un passo dal Lecco, ma poi le lungaggini sulle vicende dei lombardi hanno rallentato l’affare e così si è inserita l’ambiziosa Triestina, che sta provando a chiudere a titolo definitivo.

DAL CAMPO. Il Modena è tornato ieri in campo e una video riunione con mister Bianco ha aperto i 5 giorni di preparazione in vista di Genoa-Modena di venerdì 11 in Coppa Italia. Nella seduta prima hanno svolto lavoro specifico gli infortunati Bozhanaj e Ponsi che salvo sorprese non saranno fra i convocati per la Liguria. Oggi e fino a giovedì allenamento tutti i giorni allo "Zelocchi".

COPPA ITALIA. Con un netto 6-2 la Reggiana (che era sotto 2-0 dopo 27’…) ha battuto ieri in rimonta il Pescara a Fiorenzuola nel preliminare della Coppa Italia: i granata entrano dunque nella parte del tabellone del Modena e affronteranno domenica 13 alle 21,15 fuori casa il Monza. In caso di successo venerdì sera a Marassi col Genoa i gialloblù troveranno la vincente di Monza-Reggiana nei sedicesimi che si giocano il 1° novembre. ABBONAMENTI. Prosegue la campagna abbonamenti sul circuito Vivaticket, mentre da oggi fino a venerdì 11 agosto la biglietteria del "Braglia" sarà aperta dalle 15 alle 19 sia per acquistare gli abbonamenti che per rinnovare o sottoscrivere la Modena Card.

Davide Setti