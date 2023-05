Oltre 1200 bambini e 4mila spettatori presenti: il ’Città di Modena’ è un trionfo anche nei numeri

Oltre 1200 bimbi e quasi 4mila persone hanno riempito domenica lo stadio ’Luciano Zanetti’ di Collegarola per il Torneo di minirugby ’Città di Modena’ organizzato dal Modena Rugby 1965 insieme ai Veterans che ha visto sfidarsi bambini provenienti da tutta Italia. Uno spettacolo dentro e fuori dal campo nell’appuntamento dedicato alla memoria di Marco Mucchi, indimenticato numero 5 del Modena Rugby e l’occasione è stata sfruttata per una raccolta fondi in favore del Romagna Rfc, la franchigia che riunisce le realtà rugbistiche romagnole, coinvolta nella recente alluvione. IL titolo di ’superclub’ è andato al Rugby Milano, premiato dall’Assessora allo Sport di Modena Grazia Baracchi. Negli Under 7, premiata da Roberto Vernia (Veterans), Milano ha superato in finale i Falchi di Monterotondo e il terzo posto è andato al Livorno. Alessandro Lupi, ad di Primamec, ha consegnato i premi Under 9: al primo posto si è piazzato il Petrarca Padova, secondi i bambini del Livorno e terzi quelli del Rugby Milano. In Under 11 è stato Pierluigi Bancale, Agente generale di Agenzia Generali Via Emilia Est, a premiare le squadre: primo classificato il Gispi Prato, che ha superato in finale i pari età del Petrarca Padova, terzi classificati i padroni di casa del Generaliviaemiliaest Modena. Milano trionfa anche in Under 13: i lombardi hanno superato in finale il Petrarca Padova e sono stati premiati dall’avvocato Roberto Mariani, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Modena. Il trofeo ’Marco Mucchi’, ai giocatori che in campo si sono contraddistinti per coraggio e generosità, a Giorgio Serretti del Livorno Rugby, Under 9, a Francesco José Lenzi del Gispi Prato, Under 11, e a Federico Pallotti del Generaliviaemiliaest Modena negli Under 13.