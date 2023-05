Oltre a Pensalfini e Narciso in arrivo Guidetti e Tapparelli

In attesa della fine della Serie A che darà il via libera al Modena per poter ufficializzare l’arrivo di Paolo Bianco in panchina, ha ormai una fisionomia ben definita lo staff che affiancherà il neo tecnico canarino sotto la Ghirlandina. Il suo vice sarà Filippo Pensalfini (che ha già affiancato l’ex difensore alla Sicula Leonzio), riminese classe ‘77 che con Bianco ha condiviso da giocatore le stagioni al Sassuolo (159 gare e 16 reti in 5 anni) e che dopo la trafila di 8 campionati da tecnico nelle giovanili neroverdi nel 2022 è passato agli Allievi della Spal. Il preparatore dei portieri sarà Antonio Narciso, bandiera canarina che ha appeso le scarpette al chiodo. Due saranno i preparatori atletici: il ’motore’ canarino sarà curato da Alberto Guidetti, classe ’91, che ha già lavorato con Bianco alla Sicula Leonzio e al Siracusa in Lega Pro, poi è passato dalla Scandianese al settore giovanile del Sassuolo (U18 e U17). L’altro preparatore, con compiti da recupero infortunati, sarà Stefano Tapparelli, che vanta una lunga esperienza alla Cremonese in cui si è focalizzato sul monitoraggio dei carichi di lavori e sulla prevenzione degli infortuni come coordinatore dell’area performance. Nella scorsa stagione era alla Cremonese che è tornata in A, affiancando il preparatore Marco Antonio Ferrone, premiato la scorsa settimana col ’Cronometro d’oro’ per la stagione 2021-22 con i grigiorossi, dove ha lavorato anche con l’ex preparatore gialloblù Cristian Freghieri.

Davide Setti