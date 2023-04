Onda Blu e Coopernuoto, sconfitte prevedibili Penta, sorprende il ko

Si chiude un week end di sconfitte per la pallanuoto modenese: verdetto prevedibile, l’unica nota stonata è la sconfitta del Penta Modena nell’anticipo del torneo di Promozione, con i ragazzi di Bubu Buriani sconfitti un po’ a sorpresa dal Parma. In serie C le due modenesi Onda Blu Formigine e Coopernuoto Carpi erano attese a complicati turni interni contro le prime della classe, che si sono conclusi con le temute sconfitte.

PALLANUOTO SERIE C, 11^ G.: Coopernuoto Carpi - Mestrina 9-11; Onda Blu Formigine – Reggiana 4-8; Bentegodi VR – Virgiliana MN 12-2; RN Trento - Padova 11-5; RN Verona – Coop Parma 12-8. CLASSIFICA: Mestrina (*) punti 30, Bentegodi e Reggiana 27, RN Verona 21, Coop Parma (*) 16, RN Trento 13, Coopernuoto Carpi ed Onda Blu Formigine 9, Virgiliana e Padova 4. PROMOZIONE, 5^ G.: Coop Parma – Penta Modena 10-7; Codigoro – Sterlino BO; Riposa: Riccione. CLASSIFICA: Coop Parma punti 9, Riccione (**), Penta (*), Sterlino e Codigoro 3. (*) = un asterisco ogni partita in meno.

m. c.