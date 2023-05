Onda Blu e Coopernuoto sconfitte senza sorprese Sabato sarà derby

Nessuna sorpresa nel campionato di serie C di pallanuoto maschile, che si avvia a vivere le ultime decisive tre giornate: il calendario non concedeva molte speranze alle due modenesi, Onda Blu Formigine, e Coopernuoto Carpi, che si affronteranno sabato prossimo a Reggio Emilia in un derby probabilmente decisivo per la salvezza, che sabato erano impegnate contro squadra comunque più forti. L’Onda Blu Formigine ha limitato i danni contro una Coop Parma in gran spolvero nelle ultime uscite, mentre c’è voluto il pallottoliere per tenere il conto delle reti tra la squadra carpigiana, ed i secondi della classe del Bentegodi Verona. PALLANUOTO SERIE C, 15^ G.: Padova . Virgiliana MN 9-3; RN Verona - RN Trento 11-3; Mestrina - Reggiana 12-10; Coopernuoto Carpi – Bentegodi VR 10-12; Onda Blu Formigine – Coop Parma 2-10. CLASSIFICA: Mestrina (*) punti 39, Bentegodi (*) 36, Reggiana 32, RN Verona (**) 27, Coop Parma (*) 25, RN Trento 17, Coopernuoto Carpi (*) 10, Onda Blu Formigine 9, Virgiliana e Padova 8. (*) = un asterisco ogni partita in meno.

m.c.