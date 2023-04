Open nazionali, vince Vai E Bignami sfiora il podio

Parentesi pasquale dedicata ai tornei Open nazionali, dove, a Cortemaggiore hanno ben figurato i modenesi impegnati nelle varie categorie. Il migliore di tutti è stato Roberto Vai (nella foto), che si è aggiudicato con autorità la competizione over 200, mentre il suo compagno di squadra, Michele Bignami, si è fermato ad un passo dal podio, ai quarti di finale. Stessa sorte anche per il veterano Andrea Bertelli nella fascia Over 5000. Il giovane talento Lorenzo Rettighieri, invece, non è riuscito a conquistare l’ennesimo oro stagionale e nella categoria Over 1000 si è dovuto accontentare dell’argento dopo una vibrante finale contro il giocatore di casa Ferrini e dopo aver battuto nei quarti di finale il compagno di team Davide Monari. Il prossimo fine settimana andrà di scena l’ultima giornata della regular season. In B1, la Zerosystem di Roberto Vai è attesa dal match spareggio contro Pieve Emanuele (Milano) e solo una vittoria potrà evitare ai modenesi la retrocessione. In B2, la Cdr Taccini, già salva da tempo, andrà a La Spezia col solo obbiettivo di vendicare la sconfitta dell’andata contro i liguri.