"Ora Cittadini ha bisogno di giocare in serie A"

L’elogio è di quelli "pesanti", e arriva direttamente da Roberto Mancini. Niente che non fosse già noto, ma tutto a conferma di quanto il Modena abbia visto bene la scorsa estate. Nel corso dell’ultimo stage a Coverciano, Giorgio Cittadini ha lasciato il segno nelle valutazioni del commissario tecnico azzurro che per il difensore canarino ha espresso queste parole: "Tra tutti, è uno di quelli che mi ha stupito – ha detto ai colleghi de "La Gazzetta dello Sport" - ma ora ha bisogno di giocare in serie A". Niente male e non è un caso che Gasperini lo abbia già fatto esordire in A e in Europa League lo scorso anno, prima del prestito a Modena. E non è nemmeno un caso che, effettivamente qualche interessamento dalla serie A sia arrivato, parliamo in particolare di quello della Fiorentina che sta pensando a lui per la prossima stagione. Il Modena, dal canto suo, non vuole assolutamente perderlo in questa sessione, forte dell’accordo annuale con l’Atalanta. Poi, come ovvio che sia, in estate sarà tutt’altra storia. Insomma, i giovani, anche canarini, vanno molto di moda ultimamente. La serie A pesca dalla B (Il Torino sta pensando al capocannoniere a sorpresa Cheddira, del Bari) e il "tesoretto" modenese fa gola, non solo se si cita Cittadini. Anche Bonfanti è uno che ha gli occhi di alcune società della massima serie addosso, in particolare quelli di Sassuolo e Salernitana, ci aveva pensato pure il Toro. Sarà un mese di gennaio molto caldo e non è un gioco di parole. Riuscire a resistere ad alcune tentazioni abbiamo visto quanto sia complicato a volte, ce lo insegna quanto accaduto a Paulo Azzi dopo l’exploit di Coppa Italia di agosto.

Vedremo, ne capiremo di più nelle prossime settimane, quando il mercato entrerà nel vivo e i primi accordi saranno stipulati. Nel frattempo, questo pomeriggio i canarini tornano al lavoro per mettere nel mirino la sfida di Frosinone del prossimo 14 gennaio, ritorno in campo con il botto sul campo della capolista. Sfida alla quale Tesser potrà arrivare con un Andrea Poli in più, uno di quelli per cui vale il detto "il vero acquisto del mercato di gennaio", nonostante fosse già stato in rosa prima del rientro di Gargiulo. E poi, i rebus di mercato da sciogliere. Il Modena cerca un terzino mancino (Liotti della Reggina è un nome, ma appare di difficile realizzazione) e un attaccante che possa sostituire il probabile partente Marsura. Strizzolo più di Bidaoui, con Exposito (non Esposito, Sebastiano) investimento per il futuro. Ma siamo alla prima fase del mercato, quella dei sondaggi e delle parole.

Alessandro Troncone