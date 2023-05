Ora Duca può diventare re Il rigore col Bari lo dimostra

Non chiamatelo più ’ragazzo’, perchè il ragazzo s’è fatto uomo. Forse in pochi se ne sono accorti in questi anni, ma Edoardo Duca ha investito su se stesso come meglio non avrebbe potuto fare. Ha investito dal punto di vista atletico, diventando tutt’altro giocatore rispetto al giovanotto che nel 2019 Doriano Tosi portò a Modena dal Pavia.

Il gap fisico non si nota più, a differenza di quanto spesso diceva Mauro Zironelli, giustamente, all’alba del ritorno in C quando si scelse che Duca aveva bisogno di un anno di prestito per maturare. E, qui, il centrocampo cresciuto in quella Milano Sud terra di artisti rap, ha compiuto il secondo step della propria carriera: un upgrade mentale. Le 32 presenze con la maglia della Pergolettese tra il 2019 e il 2021 hanno fatto la differenza, in quel contesto Duca ha capito cosa significhi mettersi in discussione, non cullandosi sul talento tecnico mai passato inosservato. Ma, serviva quel qualcosa in più per tornare a Modena e considerarsi uno da maglia ’pesante’, uno da rosa che potesse lottare per il vertice e uno che potesse rientrare nelle rotazioni di una formazione di calciatori esperti, vincenti.

Tesser lo ha premiato con 25 gettoni lo scorso anno e lui ha immagazzinato altra esperienza fondamentale per la sua crescita, oggi arrivata al suo punto più alto. A 26 anni (da poco compiuti) non si è più ragazzini, non si è più giovani calcisticamente parlando e nel momento in cui un calciatore assume questo tipo di consapevolezza, gambe e testa cominciano a viaggiare con la convinzione che ti permette di fare prestazioni come quella che Duca ha fatto sabato col Bari. E poco importa se la B non l’avesse mai fatta, sono dettagli importanti ma non determinanti. Quel che conta è sempre il campo e il campo ha emesso la sua sentenza: il timido è diventato spavaldo, inteso nel suo senso più positivo. E può essere duttile, da trequartista ma ancor di più da interno di centrocampo perchè può sfruttare la sua qualità migliore ovvero la progressione palla al piede, sguardo puntato alla porta avversaria. Il modo in cui ha conquistato il calcio di rigore della salvezza poi trasformato da Diaw. Insomma, ne ha fatta di strada il giovane Duca.

Con la pazienza giusta, prerogativa necessaria. E, avendo pure rinnovato il contratto, il Modena ora può contare su di lui per la prossima stagione anche se volesse alzare l’asticella del proprio percorso. Lui, in un Modena più ambizioso, può starci perchè non è più il ragazzo timido scoperto da Tosi.