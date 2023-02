Ora le ’big’ temono un Modena ritrovato

di Alessandro Troncone

Partiamo col dire che, nella settimana che porta alla terza partita casalinga del nuovo anno, il ’Braglia’ sembra essere tornato fortino piuttosto interessante. Due vittorie su due (Cosenza e Cagliari) per i canarini, quattro reti segnate e zero subite.

La casella dei gol incassati è probabilmente la notizia più soddisfacente per Tesser che a volte quasi non credeva come il Modena potesse essere tra le difese peggiori del campionato nel girone d’andata. Il dato è ancora da matita rossa, sia chiaro. Ma la media è in netto miglioramento grazie al cantiere che tra centrocampo e difesa l’allenatore ha saputo mettere in campo per arginare alcune delle lacune più evidenti della sua squadra. Con queste prerogative (la porta inviolata e l’attacco che continua a segnare da oltre due mesi ininterrottamente) la zona dedicata ai playoff si è avvicinata e bisogna registrare anche una sorta di ’upgrade’ in termini di pericolosità.

Cosa vogliamo intendere? Beh, il Modena è temuto in giro. Tanto per renderlo molto semplice come concetto. Ad esempio, a Genova, media e ambiente già mettono in guardia il Grifone rispetto all’impegno di domenica a Modena. Un po’ perchè il Genoa di Gilardino in trasferta non è esattamente quello che si vede a Marassi, un po’ perchè qualcuno è rimasto evidentemente impressionato dall’avvio di 2023 dei canarini evidenziandone pure alcune pedine. Cittadini, Bonfanti, Giovannini, sono in particolare i giovani ad essere entrati nelle analisi genoane. In fondo, il Modena alle grandi di questo campionato ha sempre messo un pizzico di timore ed apprensione. Basti pensare alla gara d’andata, basti pensare alla vittoria sulla Reggina, alla trasferta di Parma, a quella di Bolzano, ai pericoli creati alla capolista Frosinone e alla recente vittoria col Cagliari. Perchè per il modo di giocare che Tesser ha scelto per la sua squadra, è proprio contro chi gioca con elevate pressioni nelle gambe che i canarini spesso danno il meglio e risultano capaci di piccole imprese sportive. Ora che è stata trovata pure la quadra difensiva, è lecito dire che il Modena può davvero impensierire chiunque e nel prossimo cammino ci sono due grandi come Genoa e Reggina. Due squadre i cui punti cominciano a pesare come macigni nella lotta alla promozione diretta, due squadre che i gialli devono affrontare pensando di poter davvero fare qualcosa di molto bello. Perchè la versione 2023 non ha certo smesso di promettere bene.