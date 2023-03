"Ora pensiamo a far punti La prossima non sarà facile"

Di Alessandro Bedoni

Como. Tre sconfitte consecutive, tra l’altro maturate in una sola settimana, lasciano come unica nota positiva il fatto che il Modena continua ad avere un margine di sei punti sulla zona playout. Questo non rasserena però più di tanto Attilio Tesser, che infatti afferma che "Così ci togliamo dalla testa almeno per ora altri discorsi più ambiziosi, adesso dobbiamo solo pensare a fare punti". Il mister canarino analizza poi la sfortunata partita del Sinigaglia: "Abbiamo avuto più occasioni di loro, basti pensare a quella grossa di Tremolada a inizio gara o alla traversa di Falcinelli. Il loro gol? Bravo Cerri, per carità, a deviare di testa, ma era nato tutto da un tiro da lontano di un difensore che Gagno avrebbe controllato senza problemi. Tra l’altro Cerri era appena entrato, non aveva neppure avuto il tempo di scaldarsi e al primo pallone toccato ci ha fatto gol. Abbiamo provato a riprenderli, concedendo anche molto poco a loro nella ripresa, abbiamo costruito qualcosa, come l’azione di Bonfanti che non ha passato a Falcinelli che era libero davanti al portiere. De Maio? Ha ritrovato il campo dopo mesi e non è facile con il suo fisico entrare nel ritmo partita, secondo me il suo lo ha fatto, anzi mi aspettavo qualcosa di meno. Adesso dobbiamo ritrovare uomini, energie e serenità, la partita di sabato con il Pisa non sarà facile, sono certo che il nostro pubblico ci darà una grossa mano, come sempre. Avremo Magnino squalificato, Strizzolo è uscito per un problema alla caviglia che aveva già a fine primo tempo e che verrà valutato in settimana, ma sono convinto che per sabato ce la farà. Siamo in un momento negativo, sono periodi che passa ogni squadra. Adesso dobbiamo riprendere a fare punti".

È la volta poi di Diego Falcinelli: "E’ un periodo particolare, gli episodi, anche per colpa nostra, ci stanno girando tutti contro. E’ stata una partita aperta, una di quelle gare che se non riesci a vincere non devi perdere. Il girone di ritorno è sempre difficile, fare punti non è semplice. Dobbiamo lavorare e stare uniti, insistendo sulle nostre qualità. Soprattutto dovremo tenere alta l’attenzione, a questo punto della stagione soni i dettagli che spostano un risultato. Ci aspettano tante partite... sporche, dovremo interpretarle nel migliore dei modi e ricominciare subito a fare risultati".