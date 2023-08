"Ora si respira un clima un po’ più sereno Le società accettano la proroga delle iscrizioni"

C’è un po’ di sole, sull’orizzonte dell’hockey Inline italiano, che sta ancora preparando una travagliata stagione 202324: a rasserenare l’ambiente ha contribuito anche l’intervista rilasciata su queste colonne da Angelo Lucchini, presidente degli Scomed di Bomporto, ed innegabilmente uno dei padri putativi delle otto ruote in linea.

"Le mie parole sul Carlino, - conferma Lucchini (nella foto), - che poi hanno girato anche sui social, hanno riaperto il dialogo in un momento in cui alcune situazioni emergenti, anche differenti tra loro come le regole per la serie A e l’attività giovanile, avevano creato incomprensioni e una situazione di muro contro muro che non faceva certo bene al nostro movimento, e che per fortuna si è, almeno in parte, ammorbidita. Per quanto riguarda le società emiliano-romagnole, che a parte noi non si erano iscritte ai campionati, c’è stato l’atteso incontro tra i nostri rappresentanti, ed il responsabile del Settore Tecnico GianLuca Tomasello, coadiuvato dal Referente regionale Samuele Gaddoni, e questo sarà sicuramente propedeutico ad una discesa dall’Aventino delle nostre squadre: non tutti i problemi sono comunque risolti, forse solo una delle nostre proposte potrà essere accettata, ma cercheremo di mettere un rappresentante emiliano nella Commissione Giovanile, che era forse la cosa che ci premeva di più".

Le società emiliano-romagnole tornano quindi su posizioni più morbide, e con tutta probabilità accetteranno la proroga dei termini d’iscrizione ai campionati proposta nei giorni scorsi dalla Federazione, che ha dato fino al 31 agosto per completare l’organico della serie A al momento composta da sole sette squadre, ed all’11 settembre per l’iscrizione ai tornei di serie B, al momento a quattro squadre, serie C, Femminile e giovanile. In buona sostanza non si risolverà il problema della serie A, dopo le dolorose rinunce per motivi economici di Monleale e dei campioni d’Italia di Vicenza, e per altre ragioni di Ferrara, che dovrebbero ripartire tutte dalla serie C, forse al massimo dalla serie B: l’ottavo posto sarà occupato dal Tergeste Trieste, che accetterà il ripescaggio dalla serie B, mentre il torneo cadetto, e quello femminile, vanno verso un organico in linea con le attese: niente da fare per gli Scomed, che rimarranno in C, non accettando le lusinghe Federali, per conquistare la categoria in pista.

Riccardo Cavazzoni