"Ora sono tutte delle finali Ma sappiamo affrontarle"

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Prima la salvezza, che il Sassuolo rincorre cerando di fare più punti possibili nella poule retrocessione, poi la doppia cifra, già raggiunta cinque volte in carriera. Possibilmente l’una e l’altra: Lana Clelland, attaccante scozzese classe ’93 del Sassuolo femminile, ha due obiettivi da rincorrere, "ma nessun dubbio su quale sia più importante: è stata una stagione a lungo complicata, abbiamo cambiato molto in estate e non siamo partite bene, riprendendoci solo nel ritorno. Adesso stiamo meglio, abbiamo cominciato la poule retrocessione bene, battendo la Samp, ma – aggiunge – non possiamo assolutamente abbassare la guardia".

È arrivata in Italia nel 2015, Clelland, alla Pink Bari, e doveva restare, racconta, "sei mesi: invece…". Invece otto stagioni, 177 partite e 121 gol dopo, è ancora qui… Ha giocato, oltre che a Bari, in Friuli nel Tavagnacco e nella Fiorentina, ha vinto il titolo cannonieri nel 2017 e una Supercoppa a Firenze l’anno dopo poi è approdata, la stagione scorsa, nel Sassuolo che pensava in grande. Tutto ok l’anno scorso, con il quarto posto delle neroverdi e 11 gol, in 21 presenze, per lei, parecchia fatica quest’anno, invece, e un cambio di prospettiva che l’attaccante scozzese ha comunque metabolizzato facendo leva su esperienza e forza mentale. "Considero un’occasione di crescita anche una stagione non semplice come questa: a lungo non è stato semplice, ma adesso ci stiamo ritrovando e so che potremo giocarci tutte le nostre chance per salvarci". Il Sassuolo, in effetti, ha fatto 6 punti nelle 9 gare di andata, nel ritorno 11esima, chiusa la stagione al sesto posto, invece che a giocarsi lo scudetto è finito in bagarre per evitare la retrocessione. "La formula, che ha ammesso le prime cinque classificate ai playoff scudetto e obbliga le altre a giocare per non retrocedere accresce la competitività, ma credo penalizzi le squadre come la nostra che possono giocarsela con tutti. Ma queste – dice – sono le regole e a queste stiamo, consapevoli che se continuiamo a lavorare come stiamo facendo i risultati arriveranno". Ed ecco Clelland e il gruppo in neroverde, allora, mettere nel mirino il Parma, prossimo ostacolo – si gioca domenica alle 12,30 – per le ragazze di Piovani e avversario che nel corso della stagione regolare il Sassuolo non ha mai battuto. "Ma oggi siamo un’altra squadra, quindi daremo battaglia. È vero però che da qui alla fine, mister Piovani ce lo ricorda sempre, sono tutte finali, quindi attenzione e concentrazione dovranno essere sempre al massimo. Con questa formula – chiude Clelland – non sono ammesse distrazioni".