Ora sotto con la qualificazione alla Challenge Cup: girone all’italiana, sarà a Perugia l’unica partita da disputare fuori casa

Si è decisa ieri sera, con lo scontro diretto giocato tra Padova e Taranto, l’ultima squadra che comporrà il girone all’italiana, prima tappa verso la qualificazione alla Challenge Cup 20232024, la terza coppa europea che per le squadre di blasone, Modena e Perugia in modo particolare, potrebbe essere il viatico giusto per affrontare la Coppa Cev, chiedendo una wild card alla confederazione continentale. Il calendario è già definito nelle date, ovviamente non ancora negli abbinamenti e quindi nell’alternanza tra partite in casa e partite fuori casa. Le cinque squadre, Perugia, Modena, Verona, Monza e una tra Padova e Taranto, si affronteranno in un girone con gare di sola andata nel quale il fattore campo sarà deciso dalla classifica di regular season. Di fatto quindi la Valsa Group giocherà fuori casa soltanto il match di Perugia. Queste le date già decise: domenica 16 aprile, mercoledì 19 aprile, sabato 22 aprile, martedì 25 aprile, domenica 30 aprile, ovviamente con un turno di riposo a testa per ognuna delle formazioni coinvolte. Le prime quattro (su cinque) giocheranno poi la semifinale il gara secca domenica 7 maggio, le due vincenti si sfideranno nella finalissima di sabato 13 maggio che vale, appunto, la qualificazione alla Challenge Cup. Difficile pensare che qualcuno possa battere Perugia, che farà girare tutte le seconde linee senza dubbi, ma che ha di fatto una seconda squadra di livello assoluto. Modena però sembra intenzionata a provarci. Parallelamente Alberto Casadei e Giulia Gabana stanno sondando coi vertici Cev se, con la Coppa Cev conquistata e col blasone storico che una piazza come Modena si porta dietro dal 1966, non sia possibile ricevere una wild card per una coppa in ogni caso.

a.t.