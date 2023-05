Ora tutti spettatori sul divano a tifare per il Parma di Buffon

Con il pareggio di ieri contro il Bari al Braglia, il Modena ha raggiunto quota 45 punti e vede i playoff ad un solo punto e contemporaneamente la salvezza sempre più vicina. Per avere il conforto della matematica si dovrà asperttare il posticipo di oggi tra Parma e Brescia. In caso di vittoria dei ducali, la truppa di Tesser potrà festeggiare la permanenza in serie B con due turni di anticipo, visto che avrebbe sette punti di vantaggio sulle rondinelle.

Se invece la squadra di Gastaldello pareggiasse andrebbe a meno sei dai gialli (a 38 punti) ma con gli scontri diretti in vantaggio, mentre in caso di successo uscirebbe anche dalla zona playout inguaiando momentaneamente il Cittadella. Una sconfitta del Brescia darebbe anche un piccolissimo barlume di speranza al Benevento, che potrebbe in teoria, in virtù di una migliore differenza reti sui biancazzurri, sognare un aggancio certamente improbabile ma possibile. Da segnalare che nella prossima giornata ci sarà anche lo scontro diretto tra Como e Ternana, entrambe dietro ai gialli a quota 43, e una di queste, o in caso di pareggio entrambe, rimarrebbero dietro ai gialloblu in classifica. Insomma una salvezza davvero a pochi centimetri ma ancora da conquistare del tutto, tifando oggi il Parma davanti ai teleschermi. E se nel tardo pomeriggio la matematica conforterà i gialli, allora al diavolo i calcoli salvezza e si potranno giocare le ultime due giornate con la mente sgombra e con il sogno nemmeno troppo proibito dei playoff.

Alessandro Bedoni