"Ora vogliamo il terzo posto Poi proveremo a vincere i playoff"

In una mediana martoriata in questo 2023 dagli infortuni il Carpi ha trovato in Daniele Olivieri una certezza. Negli ultimi 2 mesi il centrocampista classe 2001 è diventato un punto fermo della squadra di Contini, come testimoniano i numeri: 34 gettoni totali di cui 10 da titolare e di questi ben 8 sono arrivati nelle ultime 11 gare, come a Ravenna dove si è fatto perdonare il rigore procurato snocciolando l’assist da corner per il 3-1 di Boccaccini, finendo poi la gara da play davanti alla difesa dopo l’uscita di Yabre.

"Col cambio di allenatore per me c’è stata una svolta – racconta l’ex Ascoli – e complici anche gli infortuni di alcuni compagni ho trovato più spazio. La mediana è il reparto in cui abbiamo tanti giocatori che hanno fatto i professionisti, sapevo che non sarebbe stato facile avere spazio, ma ora sto trovando continuità e sono felice. Il ruolo da play? A me piace, forse anche più che fare la mezz’ala, ma ovviamente è il mister a decidere". Il Carpi degli ultimi 2 mesi è la squadra che ha fatto più punti nel girone. "Diciamo che vincere aiuta a vincere – prosegue - stiamo ritrovando sicurezza e soprattutto l’autostima che ci mancava, abbiamo anche più personalità nelle giocate e stanno uscendo fuori anche i nostri veri valori. Peccato per i punti persi a dicembre, è difficile spiegare cosa ci sia accaduto, sicuramente se fossimo stati quelli di adesso ora saremmo in alto a lottare per la C, ma non ha senso pensarci. L’obiettivo è chiudere al terzo posto e provare e vincere i playoff". Domenica al "Cabassi" per chiudere la pratica 3° posto serve un successo sul Riccione in crisi. "Non penso che troveremo una squadra in difficoltà – conclude – anche se non vincono da un po’. Proprio per quello verranno qui col coltello fra i denti e quindi avranno tanta fame, ma noi vogliamo proseguire la nostra striscia positiva. Il mio futuro? Non ci penso, voglio solo chiudere bene una stagione che per me era cominciata in salita".

Dal campo. Buone notizie per mister Contini, che ieri ha potuto lavorare anche con Ranelli che potrebbe strappare una convocazione per domenica (più difficile invece per Bouhali). Senza Beretta (sicuro out) sarà lo stesso Carpi che ha vinto a Ravenna.

Davide Setti