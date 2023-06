Orsi e Filangeri in Nazionale

Due neroverdi azzurre, o meglio ‘azzurrabili’ in vista del prossimo mondiale di calcio femminile. Al lavoro con la nazionale azzurra guidata dal CT Milena Bartolini che a luglio gioca la rassegna iridata tra Australia e Nuova Zelanda ci sono infatti anche Benedetta Orsi e Maria Luisa Filangeri. La prima, sassolese di nascita e classe 1990, è una delle ‘veterane’ del Sassuolo, con cui gioca dal 2018, la seconda è il capitano del Sassuolo Femminile, cui è approdata nel 2019: nel giro della nazionale da un po’, si giocheranno le loro chances da qui al 10 luglio, quando la CT della nazionale diramerà la lista definitiva delle convocate. Le azzurre lavoreranno in quota, a Riscone di Brunico, dove rimarranno fino a giovedì 29 giugno, quando è previsto il trasferimento a Ferrara dove, sabato al Mazza, la Nazionale affronterà in amichevole il Marocco per l’ultimo test premondiale.