Ottica Amidei passa d’autorità

La più bella Ottica Amidei Castelfranco della stagione sbanca d’autorità il campo dell’International Imola ottenendo il primo successo della seconda fase (Basket, Serie D maschile girone E). I bianco-verdi (Cuzzani 17, Govoni e Torricelli 14, Lanzarini e Prampolini 10, Granata 7, Caroli 4, Del Papa 2) di coach Ugo Bartolini dominano a rimbalzo in entrambi i pitturati (oltre 40 palloni catturati) giocando una partita solida, di squadra, specialmente nella decisiva seconda frazione (8-24 il parziale). L’avvio è equilibrato ma, come detto, il secondo quarto si tinge prepotentemente di bianco-verde: Castelfranco punisce da ogni dove la distratta retroguardia imolese andando alla pausa 26-41. Nel terzo quarto, dopo l’oltre ventello di scarto toccato, Imola tenta di rientrare, ma i bianco-rossi si fermano solamente sul -10, prima che l’Ottica Amidei torni a macinare nuovamente gioco a livello offensivo, facendo inoltre la voce grossa in retroguardia spinta da Torricelli e Lanzarini, oltre che dal trio Cuzzani, Govoni, Prampolini, con quest’ultimo che piazza una bomba vitale per frenare le intenzioni imolesi. Menzione speciale per Torricelli (MVP a fine gara), e per l’under Filippo Caroli (nella foto) che, al proprio esordio assoluto in stagione, riesce in un qualche modo a contenere l’emozione insaccando tiro libero e tripla che fa esplodere il pubblico castelfranchese accorso in quel di Imola.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, in campo solo la SBS Piumazzo (Serie B femminile poule play-off): le ragazze di coach Palmieri attenderanno Fiorenzuola per provare a dare continuità al successo ottenuto settimana scorsa contro Forlì; palla a due fissata per le ore 18:00 sul campo di Anzola.