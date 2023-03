Ottica Amidei sconfitta da Giardini Margherita

Serie D poule play-off: il posticipo non sorride alla Ottica Amidei Castelfranco (girone E - Govoni 20, Granata 14, Torricelli 10), che cede 82-75 in casa dei Giardini Margherita Bologna. I bianco-verdi giocano alla pari per tutto il match, salvo poi fermarsi sul più bello. Nel finale, infatti, dopo la bomba di Granata ed il del -1 di Prampolini, Bernabini fa tutta l’area indisturbato ed appoggia in sottomano. L’impatto di Artese (mvp) è notevole, ed il canestro della staffa è ad opera di Argenti. La tripla finale di Govoni serve solamente ad accorciare il gap. Nell’altro girone (F), successo interno 79-54 per la SPV Vignola (Cappelli 25, Espa 10) che regola Podenzano (già +18 giallo-nero alla pausa) grazie a 7 triple mandate a bersaglio da Cappelli. Questa sera (ore 21:20) in campo Cmo Ozzano e Modena Basket (girone E). Serie B femminile poule play-off girone C: il ’derbyssimo’ per la vetta solitaria dice Piumazzo (Melloni 12, Zarfaoui 11), che vince 45-53 in casa della Wamgroup Cavezzo (Kolar 11, Denti 10). Cavezzo entra bene in partita (10-5), ma le ospiti sorpassano sul finire di primo quarto (13-18); nella seconda frazione l’inerzia non cambia, con la Sbs che va alla pausa avanti di 4. I problemi per Cavezzo sono due: le polveri bagnatissime al tiro da fuori, ed i tanti falli sanzionati alle lunghe Denti e Calzolari. Tutto ciò non scoraggia la formazione di coach Piatti, che trova 4 punti in fila di Kolar (29-31); Piumazzo riprende il controllo con i canestri di Melloni e Zarfaoui. Non è serata per la Wamgroup, che spreca troppo sia in lunetta che da sotto; nel finale di match, invece, non sprecano Palmieri e Bernardini, che insaccano i punti decisivi mettendo in ghiaccio il risultato.

Davide Ceglia