Oukhadda in continua crescita, Magnino decisivo sul penalty

GAGNO 6,5 Un primo tempo da spettatore non pagante, nella ripresa un paio di buone uscite e l’unico intervento di un certo rilievo, quando devia in corner una rasoiata di Adorni da fuori. Sul gol annullato a Mangraviti subisce un fallo evidente e il Var lo certifica.

OUKHADDA 6,5 (foto a destra) Gli annullano un eurogol per un off side attivo di Ponsi sulla sua conclusione. Gioca comunque una gara gagliarda, certificando la crescita dimostrata già contro il Cagliari.

SILVESTRI 6,5 Il forfait di Pergreffi gli consegna una casacca da titolare che mancava da qualche partita. Si fa trovare pronto e gioca un match attento e quando serve anche fisico.

CITTADINI 7 Un’altra partita che certifica la sua grande condizione attuale. Insormontabile nel gioco aereo, sfrutta le sue lunghe leve per anticipare gli avversari e in un paio di frangenti si fa decine di metri di campo palla al piede a testa alta in uscite imperiose.

PONSI 6 Gara nella quale osa più di una percussione offensiva, anche se lascia un po’ a desiderare in precisione sui cross. Da una sua iniziativa nasce la rete annullata a Oukhadda.

MAGNINO 7 Gara di grande densità a centrocampo, nella quale canta e porta la croce, mostrando anche buona tecnica individuale. Si procura il penalty decisivo quando una sua deviazione incoccia il braccio di Papetti.

GERLI 6,5 Nel traffico del centrocampo bresciano non è facile trovare strappi, ma lui gestisce sempre bene ogni pallone e si fa trovare pronto in fase di contenimento.

POLI 6 Come nell’ultima gara, fatica all’inizio a trovare i tempi di gioco poi sale di livello col passare dei minuti. È sulla buona strada verso la migliore condizione. (11’ st Ionita 6 Continua il suo percorso di inserimento negli schemi di Tesser. In pieno recupero colpisce l’incrocio dei pali con un gran tiro).

TREMOLADA 6 Qualche buona idea in fase offensiva, ma non riesce a trasformarla in assist decisivi. Un’ora di gioco comunque sufficiente (11’ st Giovannini 6,5 Meno esplosivo rispetto alle ultime uscite, trova le giocate migliori nel finale di gara, contribuendo a tenere il Brescia lontano dall’area canarina).

FALCINELLI 7 Grande gestione dei palloni in un lavoro di sacrificio, corsa e tecnica. E impeccabile trasformazione del rigore decisivo, (45’ st Armellino sv). DIAW sv La sua gara dura meno di un quarto d’ora, è costretto a uscire per un colpo al ginocchio (13’ pt Bonfanti 6,5 Non trova occasioni, ma fa sempre sentire la sua fisicità in attacco andando su ogni pallone; 45’ st Strizzolo sv Gestisce palloni preziosi nel lungo recupero).

Alessandro Bedoni