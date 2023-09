Oukhadda non riesce a incidere. Tremolada parte bene, poi cala

GAGNO 6 Il tiro al volo di Balestrero è forte ed angolato e non ci può arrivare. Il resto della sua gara è fatto di un paio di uscire ed ordinaria amministrazione.

OUKHADDA 5,5 La volontà c’è, i palloni toccati parecchi, ma soprattutto nella ripresa quasi sempre all’indietro senza mai cercare di saltare l’uomo. Nel primo tempo prova un paio di volte da lontano ma non impensierisce più di tanto il portiere di casa.

ZARO 6 La gara del Modena è stata complicata dal centrocampo in su, non certo nella sua zona di competenza. Qualche veniale sbavatura.

PERGREFFI 6 Vale il discorso fatto per il compagno di reparto, nessun errore particolarmente grave in una gara in cui dietro si soffre pochino.

COTALI 5,5 Sul gol della Feralpi non è abbastanza reattivo a contrastare Letizia che crossa senza troppa pressione. Un’ora di gara comunque abbastanza insipida. (14’ st Guiebre 6,5 Il suo ingresso porta un pizzico di verve sulla fascia sinistra, è l’unico che prova a creare superiorità saltando l’uomo. Il Var poi gli rende giustizia quando vede il tuffo di Felici che inizialmente l’arbitro Camplone valuta da rigore).

MAGNINO 6 Non sbaglia tanti palloni e dà la solita densità al centrocampo, ma dà l’idea di fare più fatica del solito, soprattutto nel finale di gara.

GERLI 5,5 Nel centrocampo affollato di questa partita sporca fatica a trovare la posizione e dà a tratti l’impressione di non trovare la quadratura del cerchio, anche per colpa di un terreno appena rizollato che non dà velocità alla sfera. Bianco lo toglie a un quarto d’ora dalla fine. (28’ st Gargiulo 5,5 Va a giocare sulla sinistra del centrocampo, ma non trova guizzi della muraglia che la Feralpi, in dieci, crea per portare a casa almeno il pari).

PALUMBO 6 Dà il via alla rete del vantaggio gialloblu con una verticalizzazione di gran livello verso Tremolada e spende poi parecchie energie nel rincorrere palloni. Nel finale va a fare il play al posto di Gerli ma con nove bresciani dietro la linea della palla fa fatica a dettare i tempi di gioco.

TREMOLADA 6,5 Inizio di gran livello, assist per il gol di Falcinelli e palo clamoroso a Pizzignacco battuto. Nella ripresa il suo ritmo cala in modo direttamente proporzionale a quello della partita. (42’ st Giovannini sv).

MANCONI 5,5 Pizzignacco nel finale gli nega il gol con una gran uscita, ma fin lì l’attaccante canarino conosce la sua gara sinora meno brillante, nella quale dà l’impressione di non entrare mai completamente in partita.

FALCINELLI 6,5 Prima maglia da titolare in stagione, e lui ripaga subito la fiducia segnando la rete dell’effimero vantaggio. Finchè è in campo lotta e non si risparmia. (14’ st Strizzolo 5,5 Per la prima volta in questa stagione non riesce a segnare, e nella mezz’ora abbondante in cui è in campo non riesce mai a trovare un pallone per far male alla Feralpi).

Alessandro Bedoni