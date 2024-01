Out Duca e Palumbo. Squadra da reinventare. Corrado: "Concentrati»

I dubbi sono all’ordine del giorno, in questi periodi. Provando ad accantonare per un attimo quelli sul momento nelle sue sfaccettature più generali, per Paolo Bianco è di nuovo arrivato il tempo di sfogliare la sua margherita e decidere il volto con il quale il Modena dovrà presentarsi al ’Barbera’, volto non esattamente originale a causa degli infortuni. Senza Duca e Palumbo il tecnico ha due possibilità sul tavolo. La prima vedrebbe la conferma di Battistella nel terzetto di centrocampo con Gerli in cabina di regia e Magnino. Il ragazzo ex Carrarese è andato in crescendo con il Brescia, timido inizialmente poi in progressivo miglioramento ma sarà pronto per una eventuale seconda gara consecutiva? La seconda situazione tattica, forse la più probabile in funzione dell’avversario, sarebbe un centrocampo a quattro, supportato dalla difesa a tre.

Magnino e Gerli a fare da schermo, due esterni (Ponsi sicuramente a destra e uno tra Corrado e Cotali a sinistra) e il trio difensivo. A proposito di Corrado: "Mi sono trovato subito bene con la squadra, è un bel gruppo. Amara la sconfitta con il Brescia ma possiamo raggiungere risultati positivi lavorando. Io sono a disposizione, deciderà lui se impiegarmi fin da subito o meno. Palermo? Grande squadra e grande società, sarà molto difficile ma abbiamo il focus sulla partita, vedremo cosa accadrà. Siamo concentrati solo su sabato".

Queste le sue parole a margine dell’incontro coi tifosi di mercoledì in piazza XX Settembre per la fiera di Sant’Antonio (nella foto). Con l’ipotesi di sistema a quattro le sue caratteristiche di tornante risulteranno utili, eccome. Protetto da un braccetto, Cauz o Pergreffi, avrebbe la giusta libertà di arrivare sul fondo e offrire traversoni a Gliozzi o Strizzolo. Per quanto riguarda il tema punte, a Palermo dovrebbe toccare all’inedita coppia composta proprio dal neo arrivato e Manconi, con Tremolada sulla trequarti. Se il Modena vuol impostare un gioco rapido, nello stretto, fatto di scambi veloci, non può fare a meno di Manconi e si prendano da esempio i gol all’Ascoli alla prima giornata (palla lunga per Manconi, assist volante per Strizzolo e gol) e alla Reggiana (Tremolada lungo per Falcinelli, assist per il vicino Manconi). Questione di caratteristiche. Non tutti possono fare le stesse cose. Forse è anche questo il motivo per il quale Bianco non ha quasi mai confermato la formazione, ad eccezione di quel paio di gare a cavallo dei due derby con Parma e Reggiana. I dubbi, d’altronde, sono sempre all’ordine del giorno.

Alessandro Troncone