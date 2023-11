Padova arriva con il morale alle stelle e la macchina da punti Gabi Garcia (ex Lube)

Stesso ruolino di marcia ma a calendari invertiti, quello di Modena e Padova che si affrontano oggi: entrambe a 4 punti in classifica, entrambe grazie a due vittorie al tie-break. Ma se i successi di Bruno e compagni erano arrivati nelle prime due giornate, quelli dei veneti sono frutto delle ultime due partite giocate e va da sé che l’approccio alla partita sarà di umore diverso, anche per le tante assenze in casa gialloblù. Petrella ha la formazione quasi obbligata: Bruno e Davyskiba si schiereranno in diagonale principale, Juantorena e Rinaldi saranno i martelli, probabile che al centro ripartano Sanguinetti e Brehme, con Stankovic ora disponibile, il libero sarà Gollini. Dall’altra parte della rete una formazione giovane quella guidata da Cuttini, che ha nell’opposto Gabi Garcia (ex Lube) una macchina da punti notevole, ben 27 col 63% in attacco quelli messi a segno contro Cisterna domenica scorsa. Con lui ci saranno Falaschi al palleggio, Gardini e Desmet di banda, coppia tecnica e ben assortita, Plak e Crosato al centro con l’esperto Zenger nelle vesti di libero con Cardenas e Luca Porro come primi cambi utilizzati. Inizio del match previsto per le ore 20:30 al PalaPanini, arbitreranno Saltalippi e Lot, diretta su Volleyballworld.tv, su Radio Pico e sul canale Unovolley della piattaforma Spreaker.

Le altre partite (con Verona-Monza, 1-3, già giocata) saranno Civitanova-Catania, Piacenza-Cisterna (diretta Rai Sport), Milano-Trento e Taranto-Perugia (ore 18). La prossima giornata in calendario si giocherà domenica 19 novembre col big match tra Modena e Civitanova in programma alle ore 16 sempre al PalaPanini, per la seconda consecutiva in casa.

a. t.