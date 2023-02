X MARTIRI

3

V. CAMPOSANTO

0

X MARTIRI: Manfredini, Aguiari, Bianconi, Veronese, Taribello, Marongiu, Igboeli (25’st Veronesi), Perinelli (15’st Panzetta), Bottura (35’st De Cristofaro), Pagani, Frignani (40’ st Tolle). All. Ricci.

V. CAMPOSANTO: Benetti, Fosu, Boschetto, Mensah M., Pignatti, Mensah M.A. (1’st Pecorari), Frigieri, Natali (35’st Baetta), Tàmmaro, Montorsi, Baraldi (20’st Tecku). All. Luppi.

Arbitro: Maddaloni da Bologna

Reti: 25’st, 43’st (rig.) e 48’st Pagani

Note: espulso al 20’st mister Luppi. Ammoniti Bottura e Manfredini

Tre reti nei 20’ finali di Pagani costano al Camposanto il secondo ko di fila. Per 45’ la gara è equilibrata, Tammaro impegna di testa Manfredini poi Igboeli di testa manda fuori di poco. Nella ripresa al 15’ Bottura crossa e Igboeli tira alle stelle da buona posizione. Al 25’ dialogo Marongiu-Frignani, palla a Pagani che dal limite trova l’angolino in controbalzo. Il raddoppio è su rigore di Pagani. Nei minuti di recupero conquista palla in attacco Veronesi, il nuovo entrato scatta in contropiede, suggerimento per l’accorrente Pagani, che supera il portiere in uscita.