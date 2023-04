Paintball, brilla il team ’Donkey P.’

Il team modenese ’Donkey P.’ ha inaugurato la stagione del Paintball, con la prima competizione ufficiale dell’annata, partecipando al campionato interregionale ’3Men Nord’ a Modena, portando sulle maglie i colori del nuovo sponsor. Il paintball è uno sport molto apprezzato tra i giovani, il cui scopo è eliminare l’avversario colpendolo con delle palline di gelatina riempite di vernice colorata, sparate mediante appositi strumenti ad aria compressa chiamati marker, oppure, nei casi più comuni, di conquistare la base avversaria (push the button) eliminando l’avversario, colpendolo con le palline di gelatina animale. Nell’ambito del campionato interregionale, la squadra agonistica modenese, per permettere a tutti gli sportivi di partecipare al match 3 contro 3, si è dovuta dividere in due formazioni: Donkey P., i veterani capitanati dal manager della squadra Ivan Golinelli, e Donkey Shot, le new entry capitanate da Norman Forghieri, giocatore più esperto, al fianco del manager da 13 anni. Il risultato è stato vincente: 8 vittorie su 12 partite giocate il 23 aprile in due gironi differenti per la prima squadra che ha raggiunto il 2 - 1 finale, portandosi a casa un terzo posto meritatissimo, ma che è servito anche a fare team building, e rinsaldare lo spirito di squadra, aiutandosi a vicenda nello sviluppo del gioco e nei suggerimenti per le formazioni tattiche. Più in generale, l’obiettivo era quello di arrivare pronti al Campionato nazionale ’5Men’, dove tutti i giocatori avranno la possibilità di sfidare squadre italiane top di gamma. "Il Paintball è condivisione, gioco di squadra, team building – chiarisce Ivan Golinelli, manager dei Donkey P., – è uno sport che offre questi valori a partire dagli amatori fino ad arrivare agli agonisti: in vista di questa prima giornata di gare, abbiamo implementato la diretta streaming delle gare, sono molto contento e ci tengo a ringraziare il nostro sponsor: niente è scontato e questo tipo di percorso ci aiuta a crescere insieme".