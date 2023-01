Paletti debutta con la Bardiani Csf

Il lungo weekend del ciclocrossismo modenese ha visto ieri il doppio successo dei master Davide Montanari e Gianfranco Mongardi a Scorzè (Venezia), mentre oggi a Seregno (Mb) debutterà con la casacca della Bardiani Csf il neo professionista modenese Luca Paletti (nella foto con la nuova casacca appena indossata). "Non ho grosse pretese per la gara di Seregno e quella successiva di Flero – ha dichiarato il 18enne atleta diretto da Bruno e Roberto Reverberi in merito al doppio appuntamento –, il mio traguardo sono gli italiani del 15 gennaio a Roma per salire sul podio degli under 23. Sono curioso di mettere alla prova le mie capacità in questo periodo invernale prima di iniziare la stagione su strada tra gli under 23 dove dovrei debuttare a fine febbraio", aggiunge Paletti.

Alla gara nazionale di Seregno saranno al via tra i master Davide Montanari e Remo Bardelli tra gli M5 con quest’ultimo alla ricerca del riscatto della sfortunata gara di ieri vittima di una foratura quando era in lotta per la vittoria ed è terminato ai piedi del podio.

Completa la compagine dello Spilla Team Spilamberto tra gli M8 il tricolore Gianfranco Mongardi.Tra gli juniores saranno al via nella corsa lombarda i modenesi Giacomo Ghiaroni,Manuel Mutolo, Umberto Pini,Matteo Rinaldi e Luca Spezzani (A Favore del Ciclismo Paletti) e nella folta compagine del Team Ale Ciclyng Modena diretta da Milena Cavani, i campioni regionali allievi Sofia Cabri ed Alessandro Ingrami con i compagni di colori l’allievo Edoardo Tassi e l’esordiente Samuele Boschetti.

Andrea Giusti