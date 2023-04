Paletti, debutto in Italia al Trofeo Piva

La stagione ciclistica su strada con il mese di aprile vede al via tutte le categorie modenesi. Il neo professionista Luca Paletti sarà in gara oggi nel classico Trofeo Piva a Col S. Martino (Treviso), appuntamento internazionale, e sarà per lui il debutto in Italia dopo le esperienze in Croazia e Slovenia. Il carpigiano Matteo Pongiluppi assieme al nonantolani Luca Varroni e al vignolese Enrico Benassati saranno impegnati nella Coppa Caduti di Reda 68° Giro della Romagna con partenza alle 13 (km.145). Sempre in Romagna saranno impegnati gli juniores del Team Paletti nel G.P. Colli Marignanesi che prenderà il via alle 14,30 (km.100). Giornata tutta dedicata al ciclismo giovanile a S. Marino di Carpi con gli esordienti che apriranno le ostilità alle 9,30 seguiti dagli allievi. Nel pomeriggio saranno di scena le donne alle 14,30 le esordienti ed alle 16 concluderanno le allieve. L’organizzazione della Popolarissima delle Palme sarà curata dalla Pol. San Marinese con la direzione corsa di Roberto Rossi. Andrea Giusti