Paletti, debutto positivo tra i professionisti Covili e Aleotti nella ’Coppi-Bartali’

Positivo debutto tra i professionisti del 18enne modenese Luca Paletti (nella foto).Dopo la disputa del Porec Trophy e quella successiva dell’Umag Trophy in Croazia il figlio d’arte, (papà Michele è stato più volte tricolore del ciclocross e tra i professionisti ha partecipato anche ad Tour de France ndr) ha gareggiato in una breve corsa a tappe l’Istrian Spring Trophy dove ha concluso al 37* posto assoluto nella classifica generale dopo aver collaborato con il suo capitano Alessio Martinelli che si è fermato ai piedi del podio e giungendo nella top ten tra i Giovani. Un risultato che lascia ben sperare per l’inserimento del promettente atleta gialloblù di poter affrontare altri impegni tra i professionisti ma sopratutto di essere inserito nel sestetto della Bardiani Csf Faizanè nel Giro d’Italia Giovani che verrà presentato nei prossimi giorni dall’RCS Gazzetta che si è aggiudicata l’organizzazione per i prossimi cinque anni.

Sono state presentate nei giorni scorsi le tappe modenesi della Settimana Internazionale Coppi e Bartali con le frazioni conclusive di Fiorano e Carpi venerdì 24 e sabato 25 marzo dove saranno al via sicuramente il finalese Giovanni Aleotti che sarà leader della Bora Hansgroe ed il pavullese Luca Covili che domenica prossima rientrerà alle corse in terra toscana nella " Per Sempre Alfredo" per ricordare il C.T.Martini.

Andrea Giusti