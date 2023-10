Paletti e gli juniores a Jesolo

Intenso weekend per i ciclocrossisti modenesi. Oggi le protagoniste del Giro d’Italia Eva Lecner, Lucia Bramati e Greta Pighi del Team Ale Cycling Modena, saranno in gara in Svizzera. Il professionista Luca Paletti (Bardiani CSF), l’Under 23 vignolese Enrico Benassati e gli juniores Giacomo Ghiaroni ed Alessandro Ingrami del Team diretto da Milena Cavani invece, gareggeranno nell’Internazionale di Jesolo. Nella stessa località veneta cercheranno di ripetere la bella prestazione di domenica scorsa a Montecchio gli juniores modenesi diretti da Michele Paletti, Matteo Rinaldi e Luca Spezzani. La gara internazionale di Jesolo proseguirà anche domani con le categorie giovanili con l’allievo del 2° anno Edoardo Tassi sul secondo gradino del podio nel Trofeo Master Emilia e l’allievo 1° anno Samuele Boschetti, entrambi dello squadrone dell’Ale Cycling Modena del presidente Stefano Belloi. Sempre a Jesolo cercheranno un buon piazzamento gli allievi modenesi del 1° anno Marcello Pelloni e Nicolò Fiumara per migliorare le posizioni di partenza ai prossimi campionati emiliani che si svolgeranno il 12 novembre a Misano Adriatico. In terra veneta, in attesa delle prossime prove del Trofeo Modenese, saranno al via i master dello Spilla Team Spilamberto Gianfranco Mongardi, Remo Bardelli e Davide Montanari. Pieno successo ha riscosso domenica scorsa la Festa dello Sport di Castelnuovo, in particolare nel ciclismo, dove tanti ragazzi dopo aver provato le emozioni della prove in bicicletta hanno applaudito i protagonisti del Team Ali Dorate Valentina Zini ed Andrea Lusuardi, tricolori master cronomen Uisp, e per la Ciclistica Maranello il pluvittorioso tra i Giovanissimi Flavio Mattia Richeldie e l’esordiente Marcello Pelloni, campione regionale su strada e pluvittorioso dell’Emilia. Pelloni questa sera sarà anche premiato a Noceto quale vincitore della Challenge Giro della Tre Pronvice.

Andrea Giusti