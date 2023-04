Paletti protagonista a Budapest A Serra una scultura per Pantani

Il neoprofessionista Luca Paletti è da ieri impegnato a Budapest in una breve corsa a tappe (ieri ha chiuso al quarto posto) che si concluderà martedì 2 maggio mentre tante sono le gare in regione per tutte le categorie. A Calcara (Bo) saranno gli esordienti ad aprire il pomeriggio alle 14 (km.24,400) del 78° G.P.Liberazione seguiti alle 15,30 (km.61) dagli allievi con il formiginese Samuele Monti sul terzo gradino del podio il 25 aprile in Romagna che proverà a riconfermarsi assieme al castelfranchese Cremonini a caccia del primo successo stagionale.Gli juniores del Team Paletti dopo l’esperienza del Liberazione a Roma,sarà in gara nel 58° G.P.Boncellino con partenza ore 14(km.92,700).classico appuntamento nel ravennate.I Giovanissimi modenesi si contenderanno il successo nel G.P.Quattro Castella nell’omonimo centro reggiano con il via della prima gara alle 15. Oggi alle ore 10 in piazza della Repubblica a Serramazzoni verrà scoperta la scultura dedicata a Pantani donata da Telesforo Guanaroli con la collaborazione di Daniele Boccaleoni ’Al murador’. Ieri Marco Pastonesi ha presentato il libro ’Pantani era un dio’.

Andrea Giusti